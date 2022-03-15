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الرئاسة الأوكرانية: بعض مطالب موسكو غير مقبولة

الرئاسة الأوكرانية: بعض مطالب موسكو غير مقبولة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

صرح نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إيغور جوفكفا بأن بعض المطالب التي تطرحها موسكو في المفاوضات مع أوكرانيا "غير مقبولة" بالنسبة لكييف.

العالم-اوروبا

وقال المسؤول الأوكراني في تصريح لقناة ARD الألمانية: "نريد أن يكون من المستحيل أن يتكرر مثل هذا الوضع أبدا".

وأضاف أنه خلال المفاوضات مع موسكو تم طرح أفكار بشأن "الحل السلمي المحتمل، والضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا بعد وقف القتال".

واعتبر أن "بعض المطالب الروسية غير مقبولة على الإطلاق، وعلى سبيل المثال تلك التي تخص الأراضي"، مضيفا أنه بشأن البنود الأخرى "يمكن إجراء الحوار... ولكن بشرط أن تكون هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا في المستقبل".

يذكر أن جولة جديد من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جرت يوم الاثنين عبر الفيديو وأعلن الجانب الأوكراني أن المفاوضات ستستمر يوم الثلاثاء.

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الرئاسة الأوكرانية: بعض مطالب موسكو غير مقبولة

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