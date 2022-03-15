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نجل الرئيس الحالي يفوز بالانتخابات الرئاسية في تركمنستان

نجل الرئيس الحالي يفوز بالانتخابات الرئاسية في تركمنستان
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

فاز سردار بردي محمدوف، نجل الرئيس الحالي لتركمانستان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الأحد، بعد حصوله على 72.97% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الثلاثاء.

العالم - أسيا والباسفيك

ودعا الرئيس بيردي محمدوف، الذي يتولى السلطة، منذ العام 2007، إلى الانتخابات الشهر الماضي، قائلًا إنه يريد إفساح المجال لجيل جديد من الزعماء، وسرعان ما رشح الحزب الديمقراطي الحاكم ابنه.

ويخوض سردار (40 عامًا)، الذي سبق أن تمت ترقيته بالفعل إلى منصب نائب لرئيس الوزراء، المنافسة أمام 8 مرشحين آخرين، بعضهم من الموظفين العموميين في درجات منخفضة وغير معروفين تقريبًا.

وغالبية سكان البلاد من التركمان، في حين توجد أقليتان كبيرتان، هما: الأوزبك، والروس.

ونحو 89% من سكان البلاد من المسلمين، في حين يشكل عدد المسيحيين قرابة 9%، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

ويعتمد اقتصاد البلاد بالدرجة الأولى على صناعة النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن، والنسيج.

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