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الاتحادية العراقية تصدر توضيحا بشأن لجنة تحقيق بقضايا الفساد

الاتحادية العراقية تصدر توضيحا بشأن لجنة تحقيق بقضايا الفساد
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان إنه "سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون".

وأضاف البيان، أن "قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور".

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الاتحادية العراقية تصدر توضيحا بشأن لجنة تحقيق بقضايا الفساد

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