الهند تفحص أنظمتها الصاروخية بعد انطلاق أحدها خطأً نحو باكستان

العالم - أسيا والباسفيك

وقال الوزير راجنات سينغ للبرلمان: "نعطي أولوية قصوى لسلامة وأمن أنظمة أسلحتنا. إذا اكتشفنا أي خلل فسيتم تصحيحه على الفور".

وأضاف أنّ الهند أطلقت عن طريق الخطأ صاروخاً سقط في باكستان، مساء الأربعاء الماضي، خلال أعمال الصيانة والفحص الروتينية.

وتابع: "نأسف لهذا الحادث، ونشعر بالارتياح لأنّه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى".

وقالت السلطات الباكستانية إنّ الصاروخ سقط قرب مدينة ميان شانو في ولاية البنجاب، ما ألحق أضراراً بممتلكات السكان المحليين. وطالبت إسلام آباد نيودلهي بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في الحادث.