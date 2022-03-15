الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الهند تفحص أنظمتها الصاروخية بعد انطلاق أحدها خطأً نحو باكستان

الهند تفحص أنظمتها الصاروخية بعد انطلاق أحدها خطأً نحو باكستان
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الهندي، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده تجري مراجعة للإجراءات الدائمة المتعلقة بتشغيل وصيانة وفحص أنظمة الأسلحة بعد إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان الأسبوع الماضي.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال الوزير راجنات سينغ للبرلمان: "نعطي أولوية قصوى لسلامة وأمن أنظمة أسلحتنا. إذا اكتشفنا أي خلل فسيتم تصحيحه على الفور".

وأضاف أنّ الهند أطلقت عن طريق الخطأ صاروخاً سقط في باكستان، مساء الأربعاء الماضي، خلال أعمال الصيانة والفحص الروتينية.

وتابع: "نأسف لهذا الحادث، ونشعر بالارتياح لأنّه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى".

وقالت السلطات الباكستانية إنّ الصاروخ سقط قرب مدينة ميان شانو في ولاية البنجاب، ما ألحق أضراراً بممتلكات السكان المحليين. وطالبت إسلام آباد نيودلهي بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في الحادث.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الهند تعلن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آلاف الفلسطينيين يشيعون الشهيدين "ريان وشحام" في نابلس والقدس

الهند تفحص أنظمتها الصاروخية بعد انطلاق أحدها خطأً نحو باكستان

البرلمان الإيراني يدين إعدام الرياض لـ81 شخصية ثقافية وسياسية

مسؤول أميركي كبير: الهجوم الصاروخي الإيراني استهدف منشأة إسرائيلية

النظام السعودي يرفض تسليم جثامين شهداء 'مجزرة شعبان الكبرى'

منظمات دولية تدق ناقوس الخطر في اليمن