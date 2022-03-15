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'التعاون الإسلامي' تدين جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

'التعاون الإسلامي' تدين جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

دانت "منظمة التعاون الاسلامي"، اليوم الثلاثاء، بـ"جرائم الإعدامات الميدانية" المتلاحقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين اليوم.

العالم- فلسطين

وأوضحت"التعاون الإسلامي" في بيان صحفي أنَّ استشهاد 20 فلسطينيًّا منذ مطلع العام الجاري، يمثل "تصعيداً خطيراً في الجرائم والاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

وحمّلت المنظمة، سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات التصعيد، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة (إسرائيل)، على انتهاكاتها المتواصلة ضد الفلسطينيين".

وارتقى صباح اليوم، الفتى نادر هيثم ريان (17 عاماً)، من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين (شمال الضفة)، وسند سالم الهربد (27 عاما)، من مدينة رهط في النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، وعلاء محمد شحام (22 عاماً) من مخيم قلنديا (شمال القدس المحتلة)، خلال اقتحامات للقوات الخاصة الإسرائيلية.

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