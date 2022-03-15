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رعد: مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت خلال سعيه لتدمير مؤسسات "حزب الله"

رعد: مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت خلال سعيه لتدمير مؤسسات
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني محمد رعد "أن كل مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت خلال سعيه لتحقيق هدفه في تدمير مؤسسات "حزب الله".

العالم- لبنان

وقال رعد:" إن كل المؤسسات التي عملت جماعتهم على بنائها تدمرت أيضا، والأميركي على علم بأن جماعته لا تقدر على التحمل وطلعت صرختهم ، فيما بقيت مؤسسات "حزب الله".

وأوضح النائب رعد في خلال لقاء سياسي في بلدة الشرقية "أن الأميركي حاول الضغط بلقمة العيش لكن جماعته هي التي بحاجة لمن يدفع لها المساعدات ، أما نحن فتكفلنا بمساعدة بعضنا البعض"، مشددا على "أن المقاومة ملتزمة بأهلها شرعا وأخلاقا وإنسانيا".وقال:"صحيح أنها لا تقدر أن تقوم مكان الدولة في خدمتهم وببناء المشاريع اللازمة لهم، لأن كلفتها كبيرة جدا، لكن المقاومة تقدر على الأقل أن تكون إلى جانبهم لتساعدهم وتغلق الثغرات الموجودة، وتعمل على رفع معنوياتهم، وتجعلهم قادرين على أن يصمدوا لأطول أمد حتى يكملوا المشوار مع بعضهم".

ختم رعد:"إن التطبيع مشروع يريده الأميركي لمصلحة (إسرائيل) ويريد من كل المنطقة العربية أن تعترف بها، وتصالحها لتصبح (إسرائيل) كيانا شرعيا رغم أنها محتلة لفلسطين بالقوة، وأن نتعاطى معها وكأن شيئا لم يكن ، ولينسى المسلمون تاريخ فلسطين ومقدساتها. وهذا العنوان الكبير للمعركة الإنتخابية القائمة الآن".

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