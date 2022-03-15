وزير الخارجية الايراني: ليس هناك صلة بين احداث اوكرانيا ومحادثات فيينا

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فمحادثات فيينا حول إلغاء الحظر عن إيران ودور روسيا في هذا المجال.. كان العنوان الرئيس للمباحثات التي اجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وزير الخارجية الإيراني أكد إنه ليس هناك صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، مشيراً خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي إلى أن روسيا ستقف إلى جانب إيران حتى نهاية المحادثات النووية.

وقال عبد اللهيان: اجرينا محادثات بناءة وبحثنا مسار المحادثات الجراية في فيينا، كما ناقشنا الحظر المفروض على بلادنا، ولابد من التأكيد هنا على انه لا تأثير لأحداث اوكرانيا في علاقاتنا مع موسكو ولا على محادثات فيينا، كما لا يمكن ان يؤثر احد سلبا على هذه المحادثات.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد من جانبه أن روسيا حصلت على ضمانات خطية من واشنطن بأن "العقوبات" المفروضة على بلاده لن تنعكس على تعاونها مع ايران، مشيراً إلى أن بلاده ستوقع اتفاقية مشتركة مع إيران تحدد مبادئ التعاون على الساحة الدولية.

وقال لافروف: ان روسيا تنتظر عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الايراني ورفع الحظر عن هذا البلد، فليس صحيحا ان روسيا تعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الايراني، والاتفاق النووي سيتيح تصدير نفط ايران وهناك حاجة للدول المستهلكة سيستجاب لها وفق الآليات الدولية، واشير هنا الى ان روسيا حصلت على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تنعكس على تعاونها مع ايران.

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أعلن أن روسيا ستواصل العمل في فيينا على إحياء الإتفاق النووي، مؤكداً أن موسكو ستواصل القيام بذلك مستقبلاً، وقال ريابكوف معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء الإتفاق إن هذه مجرد تكهنات ومزاعم شريرة النية، لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف الإتفاق وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك عمليًا وسياسيًا.

الى ذلك قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع روسيا بشأن الاتفاق النووي، مضيفا أن واشنطن لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية مع ايران ضمن الاتفاق عندما يُنفذ بالكامل.