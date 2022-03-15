قوات الاحتلال تعتقل 9 شبان من القدس المحتلة

العالم- فلسطين

ففي منطقة باب الساهرة اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا مقدسيًّا بعد الاعتداء عليه.

كذلك أوقفت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، ودققت في هوياتهم بمنطقة باب المجلس.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد أن أزال "العلم الإسرائيلي" عن خيمة المتطرف "ايتمار بن غفير" في حي الشيخ جراح.

جاء ذلك في وقت لاحقت فيه قوات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، وحاولت إبعاده عن محيط خيمة المتطرف بن غفير بعد رفعه علم فلسطين.

وفي شارع صلاح الدين بالقدس المحتل اعتُقل الشابان فراس الأطرش ومالك الطويل.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين مقدسيين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم عفانة ويوسف ربيع عقب دهم منزليهما في بلدة أبو ديس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسام ومحمد أبو لطيفة عقب اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وسبق ذلك اعتقال الشاب جميل العباسي -فجر اليوم- من أحد أبواب المسجد الأقصى، وتسليمه قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى أسبوعًا.

وشهد مخيم قلنديا -اليوم- مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع الشاب علاء شحام.

وأشعل الشبان النيران في الإطارات المطاطية عند جدار الفصل العنصري في قلنديا.

وكانت الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد قد ذكرت أنَّ المدينة المقدسة تتجه إلى المواجهة الشاملة، وأن الأحداث ترشح بالانفجار والسخونة، وكل التوقعات تشير إلى أن شهر رمضان سيكون مليئا بالتضحيات والوقوف ضد جرائم الاحتلال.