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حقيقة وثيقة مسربة تهم الامن القومي التونسي

حقيقة وثيقة مسربة تهم الامن القومي التونسي
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ما يحيط بتدليس وثائق تهم الأمن القومي.

العالم - تونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه تم التطرق إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهم الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد قيس سعيد على ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تداولت مساء الاثنين وثيقة ممضاة من قبل الرئيس قيس سعيد توجه بها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في نصها أن الرئيس قيس سعيد يساند روسيا في حربها ضد أوكرانيا، كما زعمت أن تونس صوتت ضد الحرب في مجلس الأمن مكرهة وذلك في سبيل التمويلات.

كما زعمت أيضا أن قيس سعيد وصف في هذه الرسالة صندوق النقد الدولي بعصابة لصوص وقطاع الطرق.

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