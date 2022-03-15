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'فيدوس'.. رحلة 'تأميم صناعة النفط في ايران' على شاشة العالم

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تعرض قناة العالم الإخبارية، بمناسبة ذكرى تأميم صناعة النفط في ايران، برنامجا وثائقيا من مدينة آبادان من جوار مرافق مصفاة نفط آبادان جنوبي البلاد.

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ويروي هذا الوثائقي قصة كفاح الشعب الإيراني بقيادة الدكتور محمد مصدق لقطع يد الاستعمار البريطاني عن النفط الوطني وبالتالي تأميم صناعة النفط الإيرانية.

الفيلم الوثائقي من رواية وتقديم فاطمة بويرده، مراسلة قناة العالم في مدينة آبادان جنوبي البلاد.

اسم هذا الفيلم الوثائقي هو "فيدوس"، وهو مأخوذ من صفارة فيدوس المركبة فوق العديد من المصافي والمنشآت النفطية كنداء إيقاظ، خلال بداية ونهاية العمل اليومي.

ومن المقرر أن يذاع الفيلم الوثائقي "فيدوس" على قناة العالم يوم الأحد الموافق 20 آذار/ مارس الساعة 9 مساء بتوقيت طهران تزامنا مع ذكرى تأميم صناعة النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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