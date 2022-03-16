ملك الاردن يبحث في برلين علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون

العالم - الاردن

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين بحثا علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين بلديهما، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتنموية وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوكالة إن اللقاء تطرق "إلى آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس" وشدد الملك على ضرورة "التهدئة الشاملة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصا في شهر رمضان المبارك".

واضافت أنه جرى بحث الأوضاع الأمنية في سوريا، وأكد الملك ضرورة إيجاد حل سياسي يساهم في التعافي وعودة اللاجئين، وأوضح الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين، كما أشار إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود مع سوريا والتهديدات المرتبطة بها، "والتي تدار من جهات منظمة".

وتناول اللقاء التطورات في أوكرانيا وآثارها على قضايا المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، وأشار الملك إلى أن الأردن يملك حجما كافيا من احتياطيات القمح بالنسبة للمنطقة.

وأضافت "بترا" أن اللقاء تطرق إلى "عملية التحديث السياسي في الأردن" وقالت إن الرئيس الألماني "أشاد بجهود الإصلاح السياسي" التي يقودها الملك والتي "ستسهم في تعزيز الحياة السياسية والعمل الحزبي المنظم". ونقلت الوكالة عن شتاينماير أنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، "والتي ستكون لها آثار سلبية على الجميع". وأضافت أنه أشاد "بجهود المملكة في استضافة اللاجئين وبمساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والعمل نحو تحقيق السلام في المنطقة والعالم".