العمليات العسكرية والمفاوضات متواصلة في أوكرانيا + فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

يقترب الجيش الروسي من العاصمة الأوكرانية كييف ويحكم الحصار عليها.. بينما تعمل قواته على استهداف مواقع الجيش الأوكراني وخطوط دفاعاته حول المدينة.

وقد اصبحت القوات الروسية المتقدمة على مسافة 15 كيلومترا عن وسط كييف.

القوات الروسية وخلال عملياتها المستمرة في ضواحي كيف أعلنت استيلاءها على أنظمة صواريخ جوفلين الأميركية وأعتدة عسكرية غربية المصدر، وقامت بتسليمها لقوات دونستك.

بالمقابل تؤكد كيف أن قواتها تعمل على صد الهجمات الروسية على العاصمة وخاركيف.. بينما تظهر الصور مدى ضراوة العمليات العسكرية بين الجانبين.

وأعلنت السلطات المحلية في دنيفرو الأوكرانية عن تسجيل دمار هائل في مطار المدينة في شرق البلاد، بعد قصف روسي ليل الإثنين الثلاثاء.

وفي جديد العمليات العسكرية الروسية أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكو أن قوات بلاده سيطرت بشكل كامل على منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا، ما يمهد طريقا نحو ميكاليف وأوديسا، وهما مدينتان استراتيجيتان في جنوب أوكرانيا. وأوضح كوناشنكو أن القوات الروسية وصلت إلى تخوم خمس مناطق سكنية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن كتائب أوكرانية يمينية متطرفة منسحبة قامت باستفزازات في مصنع للكيماويات في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية.

وحول مسألة التورط الأوكراني في موضوع الأسلحة البيولوجية نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نيكولاي باتروشييف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي قوله إن الأميركيين في أوكرانيا يساعدون كييف في تطوير اسلحة بيولوجية ونووية.

وعلى خط المفاوضات أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العمل بين وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني متواصل، واصفا الأمر بالمؤشر الإيجابي.

وحول الجولة الجديدة من المحادثات أعلن المفاوض الأوكراني ميخايل بودولياك أنها ستركز على وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وجرت الإثنين الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

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