الهند تعتزم استيراد 3.5 مليون برميل من النفط من روسيا بأسعار مخفضة

العالم - روسيا

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الجانب الروسي سيتولى عملية تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، بشكل يسمح للمستوردين الهنود بتجاوز العقوبات ضد روسيا.

وأضافت المصادر القول، إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر.

لكن الصحيفة الهندية، لم تحدد نوع النفط الذي ستصدره روسيا، ولا والموانئ التي سيتم الشحن منها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري، إن نيودلهي ستنظر في اقتراح موسكو بيع النفط الخام بسعر مخفض من خلال تسويات الروبل والروبية وسط الأزمة الحالية في أوكرانيا.

المصدر: تاس