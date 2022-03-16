الملك سلمان في المستشفى

العالم- السعودية

وقال الديوان الملكي في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ظهر اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباحا بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح.

ووفق البيان، من المقرر أن يخضع الملك سلمان عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.

ويقول مراقبون ان ولي العهد ابن الملك محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي في السعودية منذ سنوات، وقد أجرى تغييرات واسعة وقام بتصفية كبار الشخصيات من آل سعود (تجريدهم من سلطاتهم ووضعهم في الاقامة الجبرية) منذ تسلم والده الحكم للحصول على العرش.