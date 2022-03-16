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بالفيديو: برج إيفل يزداد ارتفاعا بفضل هوائي اتصالات جديد

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

ازداد ارتفاع برج إيفل ستة أمتار بعد أن رفع المهندسون هوائي اتصالات جديدا فوق ذروة أحد أكثر المعالم شهرة في فرنسا.

العالم- منوعات


شاهد السائحون من ساحة تروكاديرو الهوائي الرقمي الجديد الذي تم نقله بواسطة مروحية.
وإلى هذا، قال جان فرانسوا مارتان، رئيس الشركة التي تدير برج إيفل إن التقدم العلمي كان جزءا لا يتجزأ من تاريخ البرج الممتد 132 عاما، والمعروف محليا باسم “السيدة الحديدية”.
وأضاف: “منذ اختراع الإذاعة في بداية القرن العشرين والآن. عقودا بعد عقود، كان برج إيفل شريكا لجميع تقنيات البث، لذا فقد عدنا هذا الصباح مرة أخرى”.
كان ارتفاع برج إيفل يبلغ 312 مترا فقط عندما تم افتتاحه عام 1889، وبعد هذه الإضافة الأخيرة، يبلغ ارتفاع البرج الآن 330 مترا.

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