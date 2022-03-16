الحكومة الجزائرية تعلن التحضير لإطلاق الجيل الخامس من الاتصالات

العالم- الجزائر

وقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري، كريم بيبي تريكي، خلال جلسة في البرلمان: إن "الجزائر تعمل على تحرير حزم ذبذبات إضافية لتحفيز التدفق العالي والعالي جداً تحضيراً لإطلاق الجيل الخامس من التكنولوجيات الجديدة".

واعتبر التريكي: أن معدل انتشار الإنترنت في الجزائر يبقى من أفضل المعدلات في المنطقة وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، مضيفاً أن السلطات تسعى لتوفير سرعات تدفق أعلى بفضل ترشيد استخدام أطياف الترددات الراديوية الحالية، خاصةً بعد تحرير حزم ذبذبات إضافية لتحفيز التدفق العالي والعالي جداً.

ولا يزال الجزائريون يشتكون في الغالب من ضعف خدمة تدفق الإنترنت، سواء في العاصمة الجزائرية أو في المدن والبلدات في المناطق الداخلية، على الرغم من البنية التحتية التي تتوفر عليها الجزائر على مستوى شبكة الهاتف والإنترنت والألياف البصرية.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد طالب الحكومة بوضع خطة لتحسين وتقوية تدفق الإنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية تشجيعاً لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، وضرورة استحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط مع دول أوروبية، وكذا "استبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية في أقرب وقت ممكن".

وقبل أشهر أطلقت شركة اتصالات الجزائر التجارب التقنية للرفع من تدفق الإنترنت الثابت الأدنى من 4 إلى 10 ميغابايت في الثانية بالجزائر، وسمح ذلك بتقدم الجزائر بـ30 مركزاً في التصنيف الأخير لمؤشر اختبار السرعة "سبيد تاست أوكلا"، بخصوص سرعة الإنترنت للتدفق العالي الثابت، إذ صعدت من المرتبة 171 إلى المركز 141، بعد ارتفاع سرعة تدفق الإنترنت لمجموع المشتركين في الجزائر.