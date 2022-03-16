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مليونا منزل في اليابان بدون كهرباء بعد زلزال عنيف ضرب البلاد

مليونا منزل في اليابان بدون كهرباء بعد زلزال عنيف ضرب البلاد
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليوني أسرة في اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوي الذي ضرب شمال شرق البلاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وأشارت وكالة "جيجي برس"، إلى أنه "وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالي 2.09 مليون منزل في المجموع، بما في ذلك حوالي 700 ألف في طوكيو وحوالي 300 ألف منزل في كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء".

ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة مساء الأربعاء في شمال شرق اليابان في المحيط الهادئ بالقرب من منطقة فوكوشيما.

وأعلنت وكالة رويترز عن وسائل إعلام يابانية عن خروج قطار سريع عن القضبان في شمال شرقي البلاد بعد زلزال بالقرب من فوكوشيما

وقالت هيئة الطاقة النووية اليابانية: لا مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال

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