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عمان: السجينان المفرج عنهما في إيران وصلا إلى مسقط

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السجينان ال‍‍ذان أفرج عنهما في إيران وصلا إلى مسقط لتمهيد الطريق لعودتهما إلى بريطانيا.

العالم - ایران

فبعد ساعات من إعلان الإفراج عن "نازنين زاغري" و "أنوشه آشوري"، ال‍‍ذان كانا معتقلان لتورطهما بالتجسس في إيران وصلا الى العاصمة العمانية مسقط، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية (أونا) مساء اليوم الاربعاء.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنه من أجل تنفيذ مرسوم سلطان هذا البلد "هيثم بن طارق" وبغية الاستجابة للطلب البريطاني عملت الجهات المعنية في سلطنة عمان وبالتعاون والتنسيق مع المسؤولين المعنيين في ايران وبريطانية بمتابعة عملية الافراج عن هاذين المواطنين البريطانيين المعتقلين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وذكر التقرير أن "الشخصان وصلا إلى مسقط استعدادا للعودة إلى بريطانيا".

وتم تسليم نازنين زغاري، التي كانت تتجسس لصالح بريطانيا في إيران تحت ستار صحفي واعتقلت لارتكاب هذه الجريمة، إلى الفريق البريطاني اليوم بعد أن أكملت عقوبتها البالغة 5 سنوات مقابل إطلاق سراح سجين إيراني.

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