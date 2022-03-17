ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر

العالم - الجزائر

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،فى بيان لها، أن وحدات الجيش الجزائرى تمكنت، خلال الفترة من ٩ إلى ١٥ مارس الجاري، من ضبط ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وتدمير ٥ مخابئ لها، وقنبلتين تقليديتى الصنع، وبندقية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط ٣٨ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و٧٠٠ كجم، ونحو ٥٦ ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط ٣٢٦ شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التنقيب على هذا المعدن النفيس.

وفى سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على ٢٩٣ مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.