اختراق حاسوب رئيس "الموساد" .. «Open Hands» تسرّب «خصوصيّات» برنياع

العالم - الاحتلال

وذكر الفيديو الذي نُشر أيضاً على حسابات في «تويتر» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك»، أنشئت جميعها أمس الثلاثاء، أن المعلومات التي تم الحصول عليها كانت من عملية استخبارية طويلة أجريت ضد برنياع، وبدأت في عام 2014.



وأعلنت المجموعة أن لديها «هدية صغيرة للموساد، مع الحب لديفيد. عيد بوريم سعيد»، في إشارة إلى عيد «المساخر» اليهودي الذي يبدأ ليلة الأربعاء.

وأظهر الفيديو الذي يتضمن ترجمات باللغات الإنكليزية والعبرية والعربية، عدة صور شخصية وتذاكر طيران باسم برنياع وبطاقة هويته ووثائق ضريبية موجهة إلى زوجته، وصوراً من الأقمار الصناعية لمنزله الخاص في وسط تجمّع مستوطنات هود هشارون.



كذلك، تضمن الفيديو، مقطعاً من محادثة فيديو خاصة كان يجريها رئيس الموساد.



وأكدت المجموعة أنها بدأت عملية المراقبة ضد برنياع من خلال اقتحام قاعدة بيانات مكتبة المدينة المحلية، مشيرة إلى أن المزيد من المواد المتعلقة برئيس الموساد ستنشر قريباً.



وأدعى مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن هاتف برنياع لم يُخترَق وأن «المواد المنشورة قديمة»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.



ولم تذكر «Open Hands» من أين جاءت بالمعلومات، لكن تقارير إعلامية في وسائل إعلام عبرية اتهمت إيران.