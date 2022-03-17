تفنن النظام السعودي في ارتكاب المجازر

العالم - انقلاب الصورة

النظام السعودي يتفنن ويبتدع في قتل مواطنيه والانسانية في آن فقد اجرت حفل اعدام جماعي بقطع رؤوس 81 شخص دفعة واحدة.

فما هو الفكر الضال وما معنى ان يعتنق شخص فكرا ضالا الذي يقصده البيان السعودي؟ اذا كان على الفكر الضال والمنحرف فكل العالم يقول ان الفكر الوهابي الذي قامت عليه السعودية هو فكر تشويهي ومنحرف ويدعو الى القتل.

هم يتحدثون عن الفكر الضال والمعتقدات الخاطئة وينشغل العالم بالحرب الروسية في اوكرانيا وينشغل بازمة النفط وينشغل بالكثير من القضايا والكثير من الامن الغذائي ويقوم محمد بن سلمان باعدام 81 شخص.