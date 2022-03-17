كان هناك كيان اسمه.. 'اسرائيل'

العالم - كشكول

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اشتباه خطير يتعلق باختراق الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد 'دافيد برنيع'، متهمة إيران بالوقوف وراء العملية، قائلة إنها ترمي الى إحراج شخص رئيس الموساد 'دافيد برنيع' بعد نشر وثائق سرّية ومعلومات شخصية تتعلق به.

في تقرير موثق تم نشره على السوشيال ميديا من قبل جماعة هاكرز طاردوا رئيس الموساد الاسرائيلي "ديفيد برنيع ، اظهر سلوك هذا الشخص خلال متابعته حيث يتمكلكه طابع الخوف والرعب الدائم الذي كان مترسخا في قلوب شخصيات كافة المسؤولين الصهاينة خصوصا الكبار منهم.

مطاردة رئيس الموساد

"مطاردة "ديفيد برنيع" لم تكن سهلة لكنه هدف ثمين، اذ ان التعرف عليه كان سيفتح ملف القوة المغلق لواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي وخفاياه السرية، لذلك ابتدأت مطاردته منذ عام 2014، مطاردة سرية متواصلة على مدار الساعة حيث تم التعرف على مكتبته البسيطة في بيته في المنطقة الصغيرة "هود هاشارون" وانطلاقا من ذلك تمت متابعته الى ان تمكنت مجموعة الهاكرز من اقتحام كافة ملفاته السرية.

يقول احد الهاكرز عندما تم التعرف على "ديفيد برنيع" لم يبق شيئا سريا خافيا علينا، "كان رجلا جادا لكنه ايضا كان جوكرا" يقوم بافعال ساذجة تافهة، كان دائما ما يحاول تغطية فساده المالي والضريبي على الكيان الذي يعمل لاجله، حتى انه كان يجر زوجته الى الفساد الضريبي، "كان يستغل زوجته للوصول الى مآربه في الفساد المالي الضريبي".

هذا هو حال غالبية المسؤولين في كيان الاحتلال الاسرائيلي فما بني على الخطأ فهو خطأ وما بني على النهب والقتل وسفك الدماء.. كانت مجاميع الهاغانا غادرة محترفة قتل النفس البشرية التي حرم الله قتلها، وقد تم بناء اسس هيكل هذا الكيان الدموي اللقيط المتهاوي على قواعد متهاوية مصيرها الزوال لانها بنيت على الاغتصاب وسفك الدماء والتهجير والنهب والسرقة واتضح للعالم مدى عنصرية اتباع هذا الكيان في تعاملهم حتى مع ابناء جلدتهم، وقد شهد الخالق المتعال على سلوكهم المنحرف بقوله تعالى في محكم كتابه المجيد (تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذلك بانهم قوم لا یعقلون).

الهجوم السايبراني

أوسع هجوم سيبراني تعرضت له عدد من المواقع الحكومية في الكيان الإسرائيلي شملت معظم الوزارات وعطلت العمل بأنظمتها الإلكترونية لساعات

اتضح من خلال الهجوم السيبراني للقاصي والداني ان هذا الكيان اللقيط هو فعلا وكما قال سيد المقاومة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بانه "أوهن من بيت العنكبوت" وقد ثبت انه كذلك.. كيان غير آمن وسهل الإختراق.

المعلومات المسربة اشارت اليها وكالة 'نور نيوز' الإيرانية قائلة بأنها تتعلق بأهداف إسرائيلية سرية وشخصيات كبيرة، بمن فيهم كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

تتابع الصفعات

الهجوم السيبراني الاخير "الأكبر والاوسع" في تاريخ كيان الاحتلال "بحسب اعترافات سلطاته"، جاء بعد يومين من الهجوم الصاروخي الباليستي على وكر التجسس السري في اربيل الذي يستخدم ايضا كمنشأة تدريب للواجهات التجسسية والعسكرية السرية انطلاقا من اربيل في شمال العراق.

ذلك ما اشارت اليه الصحفية الاميركية "فارناز فصيحي" المحررة في صحيفة "نيويورك تايمز" في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها أنّ مسؤولا أميركيا رفيع المستوى مطلعا على هجوم أربيل أبلغ زميلها "إريك شميت" أن المبنى الذي دكّته الصواريخ الباليستية في أربيل يستخدم كمنشأة تدريب "إسرائيلية".

لقد تجرع الكيان الاسرائيلي الزائل بقوة الله تعالى مرارة الهزيمة من خلال ارادة المقاومة الصلبة التي وضعت نصب عينيها ضرورة زوال هذا الكيان مهما تعالى في غيه وجبروته ودمويته.

زوال مؤكد..

لا اقول انا ذلك انما قاله خبير "اسرائيلي" في تصريح لقناة الـ"14" العبرية، بان "اسرائيل" تم "بيعها كالعبيد.. انها الان "تقع على برميل البارود حيث الحرب في اوكرانيا ساعدنا ان نفهم انه في حال وقوع أي حرب امام ايران، لن يساعدنا أحد من اوروبا واميركا وسنكون وحدنا أمامهم"، وقال خبر اسرائيلي اخر، "أن الحرب الدائرة بعد هجوم أربيل فجر الأحد الماضي، انتقلت إلى مستويات علنية وعنيفة، وأصبحت عديمة الحدود.

ويرى المقاومون ان الخبير الاسرائيلي اخطأ التقدير لانها ليست حربا عديمة الحدود بل ان حدودها قريبة تنتهي مع اندثار هذا الكيان النحس الذي يمقته العالم باجمعه لم يستفد من وجوده سوى السراق العالميون الكبار اصحاب الكارتيلات الراسمالية الفاقدة لاي اخلاقيات انسانية.

كما اخطأت وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت عن اختراق حاسوب رئيس الموساد 'دافيد برنيع' الشخصي، بتفسيرها ان الاختراق يرمي لإحراج شخص 'برنيع' الذي لم يكن اكثر من مفتاح رخيص للولوج الى اسرار هذا الكيان الزائل.. وجميع المقاومين مطمئنون ان وعد الآخرة قد جاء فعلا.

السيد ابو ايمان