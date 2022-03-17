بالفيديو.. مدينة مشهد تتزين لاستقبال الربيع

العالم - ايران

ألوان وازهار تملأ شوارع مدينة مشهد وساحاتها لاستقبال مميز بحلة تليق بعيد النوروز، العيد الوطني للايرانيين املا يضفي ظلاله على الشعب للعام القادم فيعزف نشيد الحياة والبهجة من جديد.

ومهما يتحمل المواطن من متاعب ومشاكل طيلة العام الا ان قدوم الربيع والنوروز يمثل بارقة امل ورمزا للسلام والتحول والتقدم والتطور بالنسبة له.

وشرعت مدينة مشهد التي تمثل الوجهة السياحية الاولى في ايام العيد بتجهيز الساحات العامة والشوارع لاقامة حفلات رأس السنة المنوعة والمهرجانات الفنية والترفيهية.

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