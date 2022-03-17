اوكرانيا، ما بين مطرقة الحرب وسندان شروط موسكو.. تونس وتعالي الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس

العالم - بانوراما

ويؤكد الكرملين استمرار المحادثات مع كييف ضمن الشروط التي طرحتها موسكو، الامر الذي يراوح مكانه إلا من بعض التقدم الطفيف بحسب الكرملين، فيما تطالب كييف بضمانات دولية للتوصل الى اي اتفاق.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سعي تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، واصفا الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة بأنها "حزمة إفساد".

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.