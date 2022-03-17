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تشاهدون الليلة في بانوراما..

اوكرانيا، ما بين مطرقة الحرب وسندان شروط موسكو.. تونس وتعالي الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس

اوكرانيا، ما بين مطرقة الحرب وسندان شروط موسكو.. تونس وتعالي الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة موضوع بموازاة استمرار العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تستمر الاتصالات والمداولات لوضع حل للازمة الاوكرانية، وهو ما كان مدار بحث بين بوتين واردوغان.

العالم - بانوراما

ويؤكد الكرملين استمرار المحادثات مع كييف ضمن الشروط التي طرحتها موسكو، الامر الذي يراوح مكانه إلا من بعض التقدم الطفيف بحسب الكرملين، فيما تطالب كييف بضمانات دولية للتوصل الى اي اتفاق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سعي تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، واصفا الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة بأنها "حزمة إفساد".

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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