الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الإنخداع

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الإنخداع
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين من الإنخذاع بسبب التحسن النسبي في درجات الحرارة، بعدما شهدت البلاد موجة برد شديدة خلال عدة أيام.

العالم-مصر

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد اعتدالا فى سرعات الرياح على كافة الانحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه رغم حالة الطقس، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتحسن الأجواء ، فيجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نظرًا لأننا في فترة تقلبات جوية، تشهد ارتفاعا وانخفاضا في الحرارة، خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تقلبات جوية شديدة وانقلابا مفاجئا في درجات الحرارة، حيث تعرضت البلاد لموجة برودة شديدة، خاصة في فترة الليل.

روابط ذات صلة

ليبيا تسلم مصر 8 مواطنين بعد إنقاذهم من الموت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يبلغ بوتين استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا

إبن سلمان يعامل السعوديين مثل العبيد ويحظر أي حقوق لهم

اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للبارزاني: اطرد الموساد من كردستان

الأعرجي يؤكد أهمية حضور المجتمع الدولي في قضية مخيم الهول

غدا الجمعة..بايدن و شي يناقشان العديد من المسائل

رئيسي يهنئ نظيره الايرلندي بذكرى اليوم الوطني