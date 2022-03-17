بالوثيقة.. الإمارات تعتقل آلاف المسلمين لديها بعد التطبيع

العالم - الامارات

وحسب موقع "امارات ليكس"، فقد أظهرت الوثيقة الموقعة بتاريخ 9 آذار/مارس 2020 أن سلطات الإمارات أقدمت على اعتقال 3718 مسلما من أبو ظبي ودبي والشارقة لحماية السياح الإسرائيليين.

والوثيقة المسربة أرسلها اللواء أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية إلى سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية في النظام الإماراتي.

وتتعلق الوثيقة المسربة بموضوع قائمة قيادات الشرطة الإماراتية حول من أُلقي القبض عليهم لأجل توفير الأمن والحماية للسياح الإسرائيليين.

وتضمنت الوثيقة أسماء 3718 مسلما تم اعتقالهم دون الكشف عن مصيرهم وذلك استنادا إلى قرار وزاري برقم 64، صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي بتاريخ 15/09/2020م.

وحسب الوثيقة المسربة، هناك اهتمامات وتوجيهات من قبل سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بالموضوع الآتي:

“تصعيد المستوى الأمني لحماية السياح الإسرائيليين” الذين كثر دخولهم إلى الإمارات بعد توقيع اتفاقية التطبيع في 13 أغسطس 2020.

ولذلك، قامت القيادات الشرطية الإماراتية بإلقاء القبض على المواطنين الإماراتيين والمقيمين فيها من المسلمين اعتقال 3718 مسلما في الامارات.

وفي بيان شرطة الإمارات في الوثيقة المرسلة، هؤلاء المسلمون كانوا من الذين خالفوا المقررات في تصرفاتهم إزاء الضيوف والسياح الإسرائيليين!

بينما كان هؤلاء المجاهدين من الذين جاهدوا لعدم السماح لدخول اليهود في أرض المسلين الطاهرة المباركة.

وبذلك أعلنوا عن مخالفتهم لدخول سياح من صهاينة إلى الإمارات منذ عام 2020 حتى يومنا هذا.

وحسب الوثيقة، قام كل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة بحملات الاعتقال بتهم مثل الإهانة للسياح الإسرائيليين وضربهم بالسكين والاستهزاء بالديانة اليهودية.

كما جاءت في الوثيقة تهم مثل الإهانة لحاخام يهودي وسبّ سائح اسرائيلي وسبّ سلطات إسرائيلية وحرق علم الكيان الإسرائيلي.

أضف إلى ذلك اتهامات الشرطة بدهس سائحة إسرائيلية بالسيارة واشتعال حريق أمام فندق بدبي واحتجاج على التطبيع.

وكذلك مشاركهم في احتجاجات على استقبال ضيوف من "إسرائيل" واعتراض على مشاركة إسرائيليين في معرض إكسبو 2020.

وهناك اتهامات أخرى لهم مثل الإساءة لحاخامات أمام السياح وهجوم على السياح الإسرائيليين ورفع شعارات ضد الكيان الاسرائيلي.

وكذلك السرقة من فندق السياح الإسرائيليين وتجمع ضد استضافة إسرائيليين ونشاط احتجاجي مقابل مطار دبي ونشاط عبر الإنترنت ضد الديانة اليهودية.

وتظهر الوثيقة المسربة أن معظم هؤلاء 3718 من دول مسلمة مثل باكستان وبنغلادش ونيجيريا والأردن والمغرب ومصر وسوريا وفلسطين والسودان وأفغانستان وسلطنة عُمان.