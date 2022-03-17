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الصباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الأرمينية

الصباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الأرمينية
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشعب السوري عمق العلاقات السورية الأرمينية وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة وخاصة في المجال البرلماني من خلال تبادل الزيارات والوفود وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

العالم - سوريا

وشدد حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير الأرميني بدمشق ديكران كيفوركيان على أن مجلس الشعب السوري كان السباق بإصدار قرار تاريخي أدان بموجبه المجازر التركية المرتكبة بحق الأرمن مشيراً إلى المكانة العالية التي يتمتع بها الأرمن في سورية.

وأشار صباغ إلى "أن النظام التركي يكرر جرائمه في سورية من خلال احتلال الأراضي ونهب الثروات من قمح ونفط وآثار بشكل همجي ومخالف لمواثيق الشرعية الدولية".

من جانبه أشار السفير الأرميني بدمشق إلى التاريخ والقواسم المشتركة التي تجمع بين شعبي البلدين الصديقين الممتدة لأكثر من ألف عام مؤكداً أن سورية لديها خصوصية بين الأرمن معرباً عن رغبة بلاده بإحياء العلاقات البرلمانية والشعبية بشكل أكبر بين البلدين.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس عن أملهم بتقوية أواصر العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين السوري والأرميني.

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