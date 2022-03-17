شاهد..المفاوضات بين موسكو وكييف إلى أين؟!

العالم - خاص بالعالم

وضمن اجواء الضخ الغربي ضد موسكو، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان روسيا بأنها تتظاهر بالتفاوض على وقف اطلاق النار في اوكرانيا، مع مواصلة استخدام الاسلحة.

بالمقابل تؤكد الخارجية الروسية مواصلة المحادثات مع كيي، حيث يناقش الطرفان مسائل سياسية وعسكرية وانسانية.

وتؤكد روسيا من جهة اخرى صوابية قرارها شن العملية العسكرية الحالية لنزع سلاح اوكرانيا واعلانها دولة محايدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إعادة توحيد شبه جزيرة ​القرم​ و​روسيا​ كان قراراً صحيحاً جاء في وقت مناسب ويكفي النظر لما يحدث في ​دونباس​ لإدراك ذلك".

وفي المواقف ايضا اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد وعرض استضافة لقاء مباشر في تركيا بين بوتين وزيلنسكي.

وتأكيدا على موضوع المفاوضات، قال الكرملين ان روسيا تبذل جهدا جبارا في المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا يمكن أن يوقف بسرعة العملية العسكرية الروسية هناك.

من جانب اخر رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية، التي امرت موسكو بـتعليق ما اسمته غزو أوكرانيا على الفور، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان موسكو لن تتمكن من أخذ هذا القرار في الاعتبار مؤكدا أنه ينبغي للجانبين، روسيا وأوكرانيا، الاتفاق على إمكان تنفيذه.

ويستمر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي اطلاق دعواته للغرب من اجل وقف العملية الروسية، في وقت يؤكد الناتو مجددا انه لن ينخرط في مواجهة عسكرية مع روسيا.

وقال المستشار الألمانيأولاف شولتس: "اتخذنا الكثير من القرارات للوقوف إلى جانب ​أوكرانيا​.هناك شيء واحد يجب قوله بوضوح وبشكل لا لبس فيه، لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو".



وعلى خط الازمة أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس ​جو بايدن​، سيجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني ​​شي جين بينغ​، الجمعة، لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتستمر حرب العقوبات اخرها اعلان كندا فرض عقوبات على اثنين وعشرين مسؤولا فى وزارة الدفاع البيلاروسية، لدعمهم العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.