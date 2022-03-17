اللواء سلامي: الامن المستتب في البلاد يعود للتعاضد بين القوى الامنية

وهنأ اللواء سلامي بهذه المناسبة وزير الأمن وجميع المدراء والكوادر المؤمنة والملتزمة والمضحية المنتسبة لوزارة الأمن مشيدا بجهادهم الباسل الذي يبعث على الفخر والاعتزاز قائلا "لا شك انه في الاجواء السائدة في جميع انحاء العالم وخاصة في منطقة غربي آسيا الاستراتيجية التي تتأثر بسياسات واستراتيجيات واطماع القوى الاستكبارية وتواجه المخاطر الامنية العديدة، فان وجود الأمن المستبب والشامل والهدوء المثالي الذي يعم ايران الاسلامية جاء بفضل التنسيق والتعاون والتعاضد القوي الموجود بين المؤسسات والاجهزة الامنية والاستخبارية في البلاد وفي ظل توجيهات وارشادات سماحة قائد الثورة الاسلامية وهذا مبعث ثقة ابناء الشعب الايراني".

ودعا اللواء سلامي بالتوفيق والرفعة لمنتسبي الأجهزة الأمنية في البلاد في أداء مهامهم الحساسة والخطيرة ضمن صف واحد ومرصوص تحت عناية وتوجهات الامام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) واتباع ارشادات وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.