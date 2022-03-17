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في عيد المعلم..هذا ما قام به الرئيس السوري+صور

في عيد المعلم..هذا ما قام به الرئيس السوري+صور
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

بمناسبة عيد المعلم التقى الرئيس السوري بشار الأسد بمعلمين قادمين من كلِّ المحافظات السورية، وبمجموعةٍ من الكوادر العلمية والإدارية في القطاع التربوي.

العالم - سوريا

الرئيس الأسد وفي حديثٍ مطولٍ مع المعلمين حمل الكثير من الموضوعات والقضايا الفكرية والوطنية والتربوية والسياسية، أكد أنَّ العلم من دون أخلاقٍ يؤدي للأذى ويلحق الضرر، ومن دون وطنيةٍ يؤدي لدمار الوطن، لذلك لا يجوز أن يكون المعلم مدرساً فقط، إنما هو مربّ بالمعرفة وبالقدوة الحسنة.

وشدد الرئيس الأسد في حديثه عن الحاجة لإنشاء جيلٍ يواجه التحديات لا يهرب منها، جيلٍ مبادرٍ فاعلٍ يبحث عن الحلول لا ينتظرها.. يسعى لتبديل الواقع لا يخضع للإحباطات.. جيلٍ يسيطر على التقنيات الحديثة ويحولها لخدمته ولفائدته، بدلاً مِن أن تستنزفه بالوقت وبالطاقة وتجعله شخصاً يعيش حالةً من الفراغ.

وتابع الرئيس الأسد حديثه عن الحاجة لخرّيجٍ ينتمي للوطن.. يعتبر نفسه جزءاً من الكلّ، ولا يعتبر نفسه كُلاً، يستفيد مع الآخرين وليس على حساب الآخرين، غيرياً يعرف معنى العطاء لا أنانياً، مستعداً ليضحي من أجل وطنه لا أن يضحي بالوطن وبمصلحة الشعب من أجل مصالحه الخاصة.

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