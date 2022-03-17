الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مستحدثات المشهد السياسي في تونس

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

إنسداد سياسي يسود الوضع في تونس وسط تعدد الرؤى حول الطرق الكفيلة لتجاوز هذا الانسداد مما يفاقم الأزمة في البلاد ترافقه أسوأ أزمة مالية في تاريخ تونس.

العالم - خاص بالعالم

وبدأت هذه الازمة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعمة رغم أن الرئيس التونس قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين.

وللحل الأزمة المالية تسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية كبيرة، كونها تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.

الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن أنه لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، وشدد على أن الأجور ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية تآكلت مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها.

صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، رفض حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة للحصول عليها، وقال السالمي إن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات المقترحة والتي وصفها بأنها 'حزمة إفساد'.

وكشف الاتحاد عن مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع.

ويمتلك اتحاد الشغل نفوذا قويا من خلال نحو مليون عضو، وله القدرة على شل الاقتصاد بإضرابات والحشد الشعبي في الشارع، وأجبر في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية.

وقال مقرضون أجانب إنهم لن يعتبروا الإصلاحات التي يعلنها مفاوضون تونسيون، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.

روابط ذات صلة

تونس .. سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة

الاتحاد التونسي للشغل يعلن التمسك بدوره في صياغة القرار الوطني

تونس: إصدار ست بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر 'خلية الموحدون'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: استهداف قاعدة بلد الجوية بالصورايخ

الأزمة الأوكرانية...الأوروبيين "يضاعفون" إنفاقهم الدفاعي

ليبيا.. الدبيبة للسفير الأمريكي: حريصون على إجراء الانتخابات "في أسرع وقت"

الرئيس الفرنسي: غزو روسيا لأوكرانيا أحدث "صدمة كهربائية" لحلف الأطلسي

مجلس صيانة الدستور: ستتم المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة قريبا

العراق يوضح سبب إلغاء تسجيل دخول السفينة الإماراتية الغارقة