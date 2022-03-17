مقترح اسرائيلي لشراء جزر يونانية للهرب من صواريخ المقاومة

العالم ـ الاحتلال

وحسب موقع قناة المنار، كشفت صحيفة "معاريف" الصهيونية أن ما يسمى بمؤسسة "صندوق أرض اسرائيل" ترغب بشراء جزر في اليونان حتى تكون ملاذا ومهربا للصهاينة في حال حصول حرب أو كارثة.

الصحيفة كشفت ان "افري شتاينر" وهو عضو مجلس ادارة شركة "همنوتا" التابعة لـ"صندوق اراضي اسرائيل" اقترح شراء جزر يونانية لانقاذ مستوطني الكيان مما سماه جحيم في حالة الطوارئ الاستثنائية.

وأوضحت الصحيفة أن "الحديث يدور عن فكرة و مبادرة تمت بلورتها في اعقاب نشر تقارير مختلفة عن احتمال سقوط صواريخ مدمرة في ارجاء الكيان الصهيوني".

وارتكز شتاينر في طرحه على ما جرى في حرب تموز عام 2006 حين وصلت صواريخ المقاومة الى جنوب حيفا متخوفا من أن هذه الصواريخ باتت تصل الى جنوب الكيان الصهويني اكثر فأكثر.