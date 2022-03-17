السودان يتدحرج نحو الهاوية .. فما السبب؟!

العالم - مراسلون

ارتفاع غير مسبوق في اسعار السلع الاستهلاكية في السودان نتيجة للسياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة الانقلابية ازاء مختلف الاوضاع سياسيا واقتصاديا وامنيا، اعتداء علي حرمات المدارس وضرب وشتم للمعلمين في مدينة نيالا غربي السودان، تضامن معهم معلمو السودان في اضرابات شاملة وتظاهرات لهم التقت في محطة " باشدار" وسط الخرطوم مع بقية المتظاهرين صوب القصر الرئاسي في مليونية "ثورة الجياع)".

وبخلاف الاعتقالات وعمليات الاغتصاب والنهب والسرقة بقوة السلاح، ظهرت في السطح عمليات الاختطاف للمتظاهرين وغير المتظاهرين، سيولة امنية ودماء تسيل في شوارع الخرطوم وبقية الولايات.



تتدحرج البلاد نحو الهاوية ولا مجيب من السلطة العسكرية سوي المزيد من القمع والسحل والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ولكن يزداد اليقين لدي الشعب السوداني يوما تلو الآخر ان ساعة الصفر قد قربت بعد ان تهاوي الجنيه السوداني لأول مرة أمام رصيفه في دولة جنوب السودان، الدولة التي كانت تتبع للسودان وفرطت فيها الحكومة السابقة بسياساتها الرعناء.

ليس غلاء الاسعار وحده من أخرج هؤلاء المتضاهرين الى سوح الخرطوم وبقية ولايات السودان، ولكن استسهال ورخص الدم السوداني من قبل العسكر والذي ساهم والذي سال وفي جميع ارجاء السودان هو من اخرج هؤلاء المتظاهرين في مسيرات مستمرة



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