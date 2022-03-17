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ليبيا.. الدبيبة للسفير الأمريكي: حريصون على إجراء الانتخابات "في أسرع وقت"

ليبيا.. الدبيبة للسفير الأمريكي: حريصون على إجراء الانتخابات
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية عبد الحميد الدبيبة، حرص حكومته على إجراء الانتخابات "في أسرع وقت ممكن"، وطالب جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن.

العالم-ليبيا

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وذكر بيان عن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون بين بلديهما، وآخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وجدد الدبيبة، دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، "من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة".

وأشار الدبيبة إلى أن حكومته وضعت "خطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية لرفع معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة".

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ليبيا.. الدبيبة للسفير الأمريكي: حريصون على إجراء الانتخابات "في أسرع وقت"

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