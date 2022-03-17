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العراق يوضح سبب إلغاء تسجيل دخول السفينة الإماراتية الغارقة

العراق يوضح سبب إلغاء تسجيل دخول السفينة الإماراتية الغارقة
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أوضحت الموانئ العراقية، اليوم الخميس، سبب إلغاء دخول السفينة الاماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية، بعدما انتشر كتاب رسمي يؤكد إلغاء دخولها إلى العراق.

العالم - العراق

وبحسب وثيقة التي نشرتها وكالة "شفق نيوز" أن قرار الإلغاء جاء بعد غرق الباخرة التي كانت متوجهة صوب ميناء أم قصر العراقي.

وأوضح مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق لوكالة "شفق نيوز"، أن قرار إلغاء دخول الباخرة الإماراتية تم اتخاذه بعد غرقها، كونها كانت مسجلة على انها سوف تدخل المياه العراقية، اليوم، ولهذا تم الغاء الدخول حتى لا يترتب على دخولها أي إجراءات مالية وغيرها.

وأضاف أن الغاء الدخول جاء كإجراء إداري معمول به مع أي باخرة مسجل دخولها العراق ولا تدخل لاسباب عديدة كالغرق او الأعطال او الغاء الرحلات وغيرها من العوارض.

وأعلنت إدارة السلامة والحماية البحرية بمحافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الخميس، أن سفينة شحن إماراتية قد غرقت في مياه الخليج الفارسي على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، مشيرا إلى انطلاق عملية إنقاذ لـ 30 فردا من طاقمها.

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العراق يوضح سبب إلغاء تسجيل دخول السفينة الإماراتية الغارقة