حماس تصف التصعيد الاستيطاني بالعدوان السافر وتحذر من تداعياته

العالم-فلسطين

واكدت الحركة على أنَّ هذا التسارع المحموم للتغوّل الاستيطاني، لن يغيّر الواقع على الأرض، ولن يمنح الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ، إنَّ ما شهدته بلدة بيت صفافا، جنوب شرقي القدس المحتلة، من تجريف لأراضي الأهالي بواسطة آليات الاحتلال، تمهيداً لبناء حيّ استيطاني جديد يضمّ 2500 وحدة استيطانية، ضمن مستوطنة تلة الطيار المقامة على أراضي البلدة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة من استمرار التغوّل الاستيطاني، هو جريمة وعدوان سافر أمام مرأى العالم، وانتهاك لكلّ القوانين والقرارات الدّولية، الرّافضة لاستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية , حسبما نقل موقع فلسطين الان.

وأضاف أن ذلك يستدعي من السلطة قراراً فورياً بوقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين السَّارقين لأرضنا في عموم الضفة الغربية.

ودعا قاسم المنظمات الحقوقية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذه الجرائم الاستيطانية ووقفها، التي تستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الصهيونية عليها.

وشدد على أن التغوّل الاستيطاني لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على تمسّكه بأرضه ومواصلة المقاومة بأشكالها كافة حماية لها ودفاعاً عنها حتى تحريرها والعودة إليها.