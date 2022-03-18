الاحتلال يترنح من وطأة دك مواقع تجسسه باربيل يعقبه هجوم سايبري مؤلم

خاص بالعالم



صالح ابو عزة غرد قائلا: ليس مهماً أنْ تكون المعلومات المُسرّبة شخصية أو أمنية، المهم أنّ الموساد جهاز "إسرائيل" الأعرق وعبر شخصيته المركزية قد وقع فريسة الهاكرز الإيراني. هذه العملية الإيرانية، جزء من الحرب السيبرانية المستمرة بين طهران وتل أبيب، وقد اعترف "الإسرائيليين" بأنها أوسع عملية يشهدها الكيان.

وكتب يحيى ابو قاسم حجر: إيران توجه صفعات للكيان الصهيوني واحده تلو أخرى... على مستوى الصواريخ البالستية أو مستوى الحرب السيبرانيه نصرهم الله ـ وأيّدهم بنصره..

حسن سعد علق: هجوم سيبراني على مواقع الكيان الصهيوني الإرهابي.. الهجمات السيبرانية، تعد احدى اسلحة الحرب الجديدة حيث تعتمد عليها الدول المتطورة في سرقة معلومات واحداث ضرر كبير في منظومة الدول المستهدفة، وتكون مؤثرة في شلّ الحرب الاعلامية والمعلوماتية التي يخوضها العالم.

وقد تلقى كيان الاحتلال الاسرائيلي ضربات اكبر بكثير مما كان يتصوره، لاسيما بعد عملية دك وكر التجسس الاسرائيلي في اربيل بـ12 صاروخ بالستيا دقيقا، ويبدو ان القادم اسوء بكثير، لذلك يعيش الكيان حالة من الرعب والهلع، وان قوات الاحتلال دخلت حالة التأهب القصوى، وهي حالة يبدو انها ستسمر طويلا...

ام مختار غردت: الحمدلله أن عدونا غبي يظن أن بتهديده ترتعد فرائصنا والحفيفة هذا دليل خوفه الشديد من أي حرب سيخوضها ضذ إيران ولولا هذا الخوف كانت الحرب قد حصلت من زمان بعيد.

وكتب حيدر بن علي اللواتي: الاخبار: قصف مراكز تجسسية للموساد في محيط مدينة اربيل بكردستان والقريبة من القاعدة الامريكية باكثر من ١١ صاروخ بالستي ايراني العملية تدشن معادلة ردع جديدة في وجه الكيان الصهيوني: أي قصف لقواعد ايران في سوريا او التعرض لسفنها سيقابله قصف لمراكز الكيان الصهيوني في المنطقة!

السيد سامي خضرا كتب: العدو الإسرائيلي مُحرَج جدا بعد قصف أحد مراكزه في أربيل: فإن إعترف بوجود هذا المركز أحرج حلفاءه العراقيين... وإن لم يعترف فقد سكت عن صفعة مدوية خاصة أنه من المؤكد بأنها متبوعة بصفعات لا تقل قساوة.