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قائد عمليات كربلاء يتحدث عن خطة زيارة النصف من شعبان

قائد عمليات كربلاء يتحدث عن خطة زيارة النصف من شعبان
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، اليوم الجمعة، أن خطة زيارة النصف من شعبان مميزة عن باقي الخطط، مشيرة الى أنها لا تتضمن أي قطع.

العالم - العراق

وقال الهاشمي حسب السومرية نيوز، إن "هذه الخطة مميزة عن باقي الخطط ولا يوجد قطع والعجلات تبعد عن مرقد الاماميين عليهما السلام 400 متر".

وأضاف أن "جميع الطرق مفتوحة وتوافد الزائرين مستمر من جميع المحافظات العراقية وكذالك زوار عرب واجانب"، مشيراً الى أن "قطعاتنا منتشرة في محيط كربلاء والتنسيق عال بين جميع القوات الامنية".

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المهدي (المنتظر) (ع).

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