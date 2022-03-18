الحكيم: ما أحوجنا للحفاظ على منجز فتوى الجهاد الكفائي والتنازل السياسي لمصلحة البلاد

العالم - العراق

وحسب "الفرات نيوز" قال السيد الحكيم في بيان :"نحن نحتفي بذكرى فتوى الجهاد الكفائي الخالدة التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا والتي إستصرخت الضمير الحي لإنقاذ الوطن من براثن الإرهاب الداعشي، فهب الرجال والفتية والكهول يتسابقون على التضحية بالنفس".

وأضاف "ما أحوجنا اليوم إلى الحفاظ على المنجز الذي تحقق بفضل الله وفضلها من خلال الإستمرار بالقضاء على الزمر الإرهابية وخلاياها النائمة، وما أحوجنا سياسيا إلى مزيد من التكاتف والتنازل من أجل مصالح البلاد والعباد".

وتابع السيد الحكيم :"تحية إجلال وإكبار للمرجعية الدينية العليا والسواعد التي لبت النداء وللشهداء الأبرار وذويهم والمعاقين الذين تحقق النصر بتضحياتهم".