العراق يواجه زامبيا اليوم استعداداً للتصفيات وتحدي الفيفا

العالم - العراق

وستجري المباراة بتمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب المدينة الدولي الذي يتسع لـ 32 ألف متفرج لكن يتم السماح بدخول 22 ألف متفرج وفق شروط الفيفا ضمن اجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمنتخب زامبيا إلى العراق، وسبق لكلا المنتخبين أن التقيا في مباراة واحدة على صعيد نهائيات أولمبياد سيول 1988، عندما انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 .

ويتطلع المنتخب العراقي إلى الاستفادة من بروفة زامبيا، في ظل تواجد أغلب عناصره من المحليين والمحترفين في الدوريات العربية، بانتظار التحاق بقية المحترفين في أوروبا وأمريكا بعد نهاية اللقاء.

وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب عبد الغني شهد، بعد استلامه مهمة قيادة المنتخب العراقي، خلفا للمقال المونتينيجري زيليكو بيتروفيتش.

ويسعى شهد لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية التي ستواجهة الأبيض الإماراتي في المواجهة المفصلية نحو العبور لملحق آسيا أو الخروج من التصفيات المونديالية.

في المقابل فضل المنتخب الزامبي، الحضور إلى بغداد، بمجموعة من اللاعبين المحليين، في ظل غياب المحترفين عن المباراة، بسبب إقامتها خارج أيام الفيفا.

وأكمل المنتخب العراقي تحضيراته لودية زامبيا، من خلال إقامة التدريبات في ملعبي الشعب والزوراء على مدار الأيام الـ5 الماضية، حيث شارك جميع اللاعبين المحليين في الوحدات التدريبية.

ووفق لوائح الاجتماع الفني الذي عقد بين طرفي اللقاء الودي، فإن المدرب عبد الغني شهد ستكون أمامه فرصة لتجريب 17 من أصل 31 لاعبا، والوقوف على جاهزيتهم قبل إعلان القائمة النهائية لخوض مواجهتي الإمارات وسوريا.

من جانبها دعت وزارة الشباب والرياضة الجماهير الكروية الى حضور المباراة بكثافة لتكون بمثابة رسالة بليغة الى الاتحادين الدولي والاسيوي عن امن وامان العاصمة بغداد ونقل صورة مشرفة عن التشجيع الحضاري بعد القرار المفاجئ لنقل مباراة العراق والامارات من ذلت ملعب المدينة الى أرض محايدة.

ووفق وزارة الشباب فأن تذاكر المباراة ستكون متاحة أمام الجماهير من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء في ملعبي الشعب والمدينة، كما تم اعتماد النقل التلفزيوني، لنقل صورة إيجابية عن قدرات العراق بتنظيم المباريات الرسمية.