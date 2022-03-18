الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تحذر من أزمة انسانية خطيرة للغاية في أفغانستان

الأمم المتحدة تحذر من أزمة انسانية خطيرة للغاية في أفغانستان
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

حذرت الأمم المتحدة، من أن أفغانستان تمر بأزمة انسانية خطيرة للغاية، داعية العالم إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد، واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

العالم - أفغانستان

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في ختام زيارة قام بها لأفغانستان استمرت أربعة أيام، على ضرورة أن يقدم العالم دعما مستداما وقويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

وقال غراندي: "بقدر ما ينشغل العالم، على نحو صائب، بالحرب في أوكرانيا، فإن أفغانستان تمر بأزمة خطيرة للغاية".

ووصل غراندي إلى أفغانستان، يوم الاثنين الماضي، والتقى بالحكومة الأفغانية المؤقتة وكذلك بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم المساعدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد.

وافتتح خلال الزيارة مركزا صحيا شيدته المفوضية في قندهار، ومدرسة للفتيات شيدتها المفوضية في جلال أباد، مشيرا إلى أن "النساء المعيلات لأسرهن يخشين على صحة ورفاه أطفالهن، الأمهات والآباء يائسون في سبيل إعالة أسرهم. الاحتياجات هنا هائلة".

وأكد غراندي خلال اجتماعاته، التزام المفوضية الراسخ بالبقاء وتقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان.

وأفاد بنزوح حوالي 3.4 مليون شخص داخليا بسبب الصراع، مشيرا إلى أن نظام الرعاية الصحية يعاني من نقص حاد في خضم أزمة كورونا وتفشي الحصبة، ولا يتلقى العاملون في الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات رواتب، وتترك أزمة السيولة، وارتفاع اسعار الغذاء العالمي وتكاليف الطاقة تأثيرا كبيرا".

وأضاف: "بشكل عام، يحتاج 24 مليون شخص في جميع أنحاء أفغانستان إلى الدعم الإنساني هذا العام، ونحن نناشد الجهات المانحة لتمويل جهد إنساني كبير، رأيت أنه يحقق نتائج مهمة".

روابط ذات صلة

أوغلو: على حكومة طالبان اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بها

طالبان تطلق عملية تفتيش واسعة للمنازل في أفغانستان

أميركا تغطي هزيمتها في أفغانستان عبر لفت الأنظار إلى أوكرانيا

شاهد.. مخاوف طلاب الجامعات في أفغانستان في ظل حكومة طالبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: مساعدة الصين لروسيا.. يضع الغرب امام قرار مؤلم!

الخارجية الصينية ترد على تهديد بلينكين بشأن الأزمة الأوكرانية

على أعتاب عيد النوروز في طهران

الأمم المتحدة تحذر من أزمة انسانية خطيرة للغاية في أفغانستان

تركيا تلغي 100 رحلة طيران بإسطنبول غدا والسبب الأحوال الجوية

دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية البحرينية بعد اتفاقها مع الإحتلال