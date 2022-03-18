ايران تدعو العراق للإسراع في إلغاء تأشيرات الدخول في المنافذ البرية

العالم - ايران

وقال مير احمدي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد خلال لقائين له مع السفير الايراني في بغداد بالغاء تأشیرات الدخول للزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق عبر المنافذ البرية اعتبارا من يوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري.

وأشار مير أحمدي إلى ان العديد من المواطنين الايرانيين كانوا قد خططوا لزيارة العتبات المقدسة في العراق في الخامس عشر من شعبان (ذكرى ولادة الامام المهدي "عج") ،بناءً على وعود رئيس الوزراء العراقي بإلغاء تأشيرات الدخول في المنافذ البرية.

واضاف مساعد وزير الداخلية الايراني: كما صرح رئيس الجمهورية آية الله رئيسي أمس الخميس اثناء تواجده في منفذ شلمجة الحدودي، لا توجد مشكلة من جانب ايران في الغاء تأشيرات الدخول ونتوقع من السلطات العراقية الوفاء بوعودها في إلغاء التاشيرات في المنافذ البرية.

وكانت ايران والعراق قد اتفقا في وقت سابق على إلغاء تأشیرات الدخول بينهما منذ اكتوبر/ تشرين الاول الماضي في الرحلات الجوية فقط.