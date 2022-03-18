خلال الأسبوعين الماضيين.. 70 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أو فقدوا قبالة سواحل ليبيا

العالم - ليبيا

ووفقا لـ "UN NEWS" أشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ليبيا، فيديريكو سودا: "أشعر بالقلق من استمرار الخسائر في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة المستمرة".

وأضاف: "تم الإبلاغ عن مصرع أو فقدان ما لا يقل عن 70 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا".

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة الدعوة إلى التعاون الدولي لإنقاذ الأرواح ومنع وفيات المهاجرين.

ففي 12 مارس، ورد أن قاربا يحمل 25 مهاجرا انقلب بالقرب من ساحل طبرق الليبي، وبينما أنقذت السلطات ستة أشخاص وانتشلت سبع جثث، لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين.

ويرفع الحادث الأخير العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم الإبلاغ عن موتهم أو فقدانهم في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى 215 هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وشددت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة على أن هذه الحوادث المأساوية غالبا ما تكون نتيجة عدم المساواة في الوصول إلى التنقل القانوني والآمن.