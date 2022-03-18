روسيا تطالب جوجل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب

العالم-روسيا

ولم يرد ممثلو جوجل في روسيا على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

كما لم يرد ممثلو جوجل خارج روسيا على الفور على طلبات للتعليق.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية الحكومية "روسكومنادزور" إن الإعلانات على منصة يوتيوب كانت تدعو لتعليق أنظمة الاتصالات في شبكتي السكك الحديدية في روسيا وروسيا البيضاء، وإن نشرها دليل على الموقف المعادي لروسيا الذي تتخذه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

ولم تحدد الهيئة الحسابات التي كانت تنشر هذه الإعلانات.

وقالت الهيئة "تصرفات إدارة يوتيوب ذات طابع إرهابي وتهدد حياة المواطنين الروس وصحهتم".وأضافت "تعارض روسكومنادزور بشكل قاطع مثل هذه الحملات الإعلانية وتطالب جوجل بوقف بث المقاطع المصورة المعادية لروسيا بأسرع ما يمكن".

وأوقفت موسكو خدمة إنستجرام هذا الأسبوع، بعد أن أوقفت الوصول إلى فيسبوك بسبب ما وصفته بأنه قيود تضعها المنصة على وسائل الإعلام الروسية، وذلك في رد فعل غاضب على سماح الشركة المالكة ميتا بلاتفورمز لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل "الموت للغزاة الروس".