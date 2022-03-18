المشهد الانتخابي اللبناني والتوقعات المفتوحة

العالم - استوديو بيروت

60 يوما تقريبا تفصل اللبنانيين عن الاستحقاق الذي يظهر الخيط الابيض منالخيط الاسود، استحقاق لم يمنع انشغال العالم بالعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا من ايلاءه الاهتمام الدولي والرهانات الكبرى لاحداث تغييرا في المشهد السياسي اللبناني، اما في المشهد الانتخابي فرموز افلت ووجوه اقبلت واحزاب اعلنت واخرى بدأت حياك نسيج تحالفاتها، لكن العامل الابرز ان نادي رؤساء الحكومات السابقين ميقاتي سنيورة وسلام، الحريري اعلنوا بالاجماع عزوفا عن خوض المعركة الانتخابية مع تباين في المواقف من التحشيد لهذه المعركة من عدمه، ولان الطبيعة تأبى الفراغ فمن سيملأ الفراغ في ساحات السنية، المقاومة اعلنت لوائحها والعنوان الابرز هو معركة دعم حلفائنا.

فكيف سيبدو مشهد التحالفات في القادم من الايام؟ وماذا عن الرهانات الخارجية في احداث تغيير جذري في التمثيل النيابي؟

هذه الموضوعات يناقشها برنامج استوديو بيروت مع ضيف الحلقة:

الكاتب السايسي والصحفي غسان سعود