'وول ستريت جورنال': إيران أقامت نظاما ماليا مقاوما لمخطط 'الضغوط القصوى'

العالم - ايران

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، فقد نجحت طهرا في إجراء عمليات تبادل تجاري بقيمة عشرات المليارات من الدولارات والالتفاف على الحظر الأميركي.

واضافت: يتكون النظام من حسابات تم إنشاؤها في بنوك أجنبية ، وشركات داعمة مسجلة خارج إيران ، وشركات تنشط في تنسيق الشؤون التجارية الخاضعة للحظر ، وشركة للتبادل المالي داخل إيران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إنشاء هذا النظام سمح لإيران بمقاومة ضغوط الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ومتابعة التقدم حيال برنامجها النووي في ذات الوقت.

وقال مسؤولون ومحللون إن قدرة طهران على إعادة تجارتها إلى مستويات ما قبل الحظر سمحت لها بإعادة اقتصادها الى النمو بعد ثلاث سنوات من الركود، ماخفض الضغوط السياسية في الداخل ورفع موقف طهران في محادثات فيينا.

ونوهت صحيفة وول ستريت جورنال الى إن نجاح إيران في الالتفاف على القيود التجارية والمالية ، كما أكدت ذلك البيانات التجارية وتصريحات المسؤولين الغربيين ، يعكس أوجه القصور في الحظر المالي ، حيث تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا عقب غزو أوكرانيا.

وحظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي البنوك الروسية الكبرى من التداول بالدولار واليورو وجمدت أصول البنك المركزي الروسي في الخارج.