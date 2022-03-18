الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يعرب عن تفاؤله بشأن التوصل الى نتائج ايجابية في فیینا

الاتحاد الأوروبي يعرب عن تفاؤله بشأن التوصل الى نتائج ايجابية في فیینا
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "بيتر ستانو " عن امله بنتائج المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، وقال إن الجهود لا تزال جارية لإجراء مفاوضات ناجحة.

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الجمعة قال ستانو "إننا متفائلون.. وإذا لم نكن كذلك فسنترك المفاوضات".

واشار الى ان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -بصفته منسق المحادثات في فيينا - يستثمر الكثير من الوقت والجهد لتحقيق نتائج ملموسة ما يعني اعادة الاتفاق النووي الى مسار التنفيذ الكامل.

واضاف" ان الجهود في سبيل ذلك لا تزال جارية وقد اعلنا یوم الجمعة الماضي توقفا كان ضروريا لتوضيح المسائل التي لا تتعلق بالاتفاق بسبب عوامل خارجية".

واكد ستانو ان العمل متواصل و"لا نزال متفائلين بامكانية استئناف تلك الجهود لتحقيق نتيجة ايجابية" .

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المفاوضات، يعمل مع جميع الأطراف لضمان اتفاق جيد.

روابط ذات صلة

خطيب زادة: لسنا الان في نقطة الاعلان عن الاتفاق في مفاوضات فيينا

انريكي مورا: مفاوضات فیینا بلغت مرحلة اتخاذ القرارات

محادثات بين ايران والترويكا الاوروبية في فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تؤكد استعدادها ضمان حياة الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول

واشنطن تتحدث عن امكانية رفع العقوبات عن موسكو لكن بشرط!

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. اليمن..مشاورات سلام في الرياض دون مشاركة صنعاء

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مسار اوكرانيا للانضمام اليه

بايدن يحذر بكين من 'تداعيات' في حال مساعدتها لموسكو

زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب كياسر شمال ایران