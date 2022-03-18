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هنغاريا تنفي تقارير تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا

هنغاريا تنفي تقارير تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

نفت هنغاريا التقارير التي تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا، مؤكدة أن عملية التوريد تحدث دون أي عوائق.

العالم-اوروبا

وأكد وزير العلاقات والشؤون الاقتصادية الخارجية في هنغاريا، بيتر سزيغارتو، أن الغاز الروسي "يتم توريده (إلى هنغاريا) دون عوائق من الجنوب عبر تركيا وبلغاريا وصربيا بمقدار 10 ملايين متر مكعب في اليوم، ومن النمسا بمقدار 14 مليون متر مكعب في اليوم".

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، امس الخميس، أن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركاء، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة من روسيا ستظل مستقرة.

وقال نوفاك: "بالطبع ، سيكون للوضع الجيوسياسي المتوتر عواقبه، لكني أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن روسيا ملتزمة بالوفاء بواجباتها التعاقدية تجاه الشركاء، وستظل إمدادات الطاقة من روسيا مستقرة".

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