رئيسة وزراء تونس: لا ندخر جهدا لإنجاح 'تيكاد 8' والقمة الفرنكوفونية

العالم - تونس

جاء ذلك خلال ترؤسها، الاجتماع الأول للجنتين المكلفتين بتنظيم الدورة الثامنة للقمة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية، حيث طالبت الوزراء وأعضاء اللجنتين على بذل الجهود للاستفادة من الفرص، التي يطرحها التعاون مع اليابان ومع الشركاء الأفارقة، والشركاء الفرنكوفونيين للإسهام في دفع الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

وشددت بودن، على ضرورة التنسيق مع الدول الشريكة لعرض المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لبلادها لدفع الاستثمار والاقتصاد الرقمي وإنشاء فرص عمل لصالح الشباب من الحاصلين على الشهادات العليا، مشيرة إلى أن تنظيم القمتين يأتي ضمن معطيات سياسية تتميز بتبني مسار الإصلاح بهدف إرساء دولة القانون الضامنة لحقوق الجميع والقادرة في الوقت ذاته على تحقيق رغبة التونسيين في حياة كريمة، مؤكدة أن بلادها تملك الثقة لتنظيم القمم سواء على المستوى اللوجستي أو المحتوى.

ومن المقرر أن تنطلق القمة الثامنة من الدورة الدولية لطوكيو حول تنمية أفريقيا (تيكاد 8) في 27 و28 أغسطس المقبل، بينما تقام القمة الفرنكوفونية في 19 و20 نوفمبر المقبل بجزيرة جربة.