السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسة وزراء تونس: لا ندخر جهدا لإنجاح 'تيكاد 8' والقمة الفرنكوفونية

رئيسة وزراء تونس: لا ندخر جهدا لإنجاح 'تيكاد 8' والقمة الفرنكوفونية
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أن بلادها لن تدخر جهدا لإنجاح الدورة الثامنة للقمة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية ، المقرر عقدهما بتونس خلال شهري أغسطس ونوفمبر القادمين، التين ستشهدان مشاركة أكثر من 120 دولة، موضحة أن المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق بلادها، تأتي لإنجاح الموعدين الدوليين.

العالم - تونس

جاء ذلك خلال ترؤسها، الاجتماع الأول للجنتين المكلفتين بتنظيم الدورة الثامنة للقمة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية، حيث طالبت الوزراء وأعضاء اللجنتين على بذل الجهود للاستفادة من الفرص، التي يطرحها التعاون مع اليابان ومع الشركاء الأفارقة، والشركاء الفرنكوفونيين للإسهام في دفع الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

وشددت بودن، على ضرورة التنسيق مع الدول الشريكة لعرض المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لبلادها لدفع الاستثمار والاقتصاد الرقمي وإنشاء فرص عمل لصالح الشباب من الحاصلين على الشهادات العليا، مشيرة إلى أن تنظيم القمتين يأتي ضمن معطيات سياسية تتميز بتبني مسار الإصلاح بهدف إرساء دولة القانون الضامنة لحقوق الجميع والقادرة في الوقت ذاته على تحقيق رغبة التونسيين في حياة كريمة، مؤكدة أن بلادها تملك الثقة لتنظيم القمم سواء على المستوى اللوجستي أو المحتوى.

ومن المقرر أن تنطلق القمة الثامنة من الدورة الدولية لطوكيو حول تنمية أفريقيا (تيكاد 8) في 27 و28 أغسطس المقبل، بينما تقام القمة الفرنكوفونية في 19 و20 نوفمبر المقبل بجزيرة جربة.

روابط ذات صلة

تونس .. سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة

الاتحاد التونسي للشغل يعلن التمسك بدوره في صياغة القرار الوطني

تونس.. السجن مدى الحياة لقتلة الرائد مجدي الحجلاوي

وزير الدفاع التونسي يبحث التعاون العسكري مع إيطاليا

"النهضة" التونسية توضح ماهية الاتهامات في قضية "اللوبيينغ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية السودان: تنسيق رئاسي لعقد قمة طارئة لمنظمة 'إيجاد'

هذه أسباب الإصابة بالتهابات في بعض الحالات بعد التعافي من كورونا

شاهد بالفيديو.. القوات اليمنية تفرض معادلة جديدة في حرض وتستولي على غنائم كبيرة

قوات الاحتلال تقتحم شمال شرق القدس وتداهم منزل مواطن

وزير الحرب الاسرائيلي يبحث مع نظيره الامريكي تفاصيل الاتفاق النووي

إثيوبيا تشن حملة اعتقالات ضد كبار المسؤولين في تيغراي