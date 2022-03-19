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العملية الكبيرة التي قام بها اليمنيون ودكت قلب السعودية!

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

عملية كسر الحصار الاولى التي قام بها الجيش ولجان المقاومة اليمنية تعد انتصاراً كبيراً وهي استهداف لقلب المواقع الحساسة والمصافي النفطية في السعودية.

خاص بالعالم

من جديد فعلها ابطال اليمن واستهدفوا المصافي السعودية، طائرات مسيرة من عيار صمّاد 3، قامت بزيارة مصافي النفط في الرياض وفي جيزان وفي ابها ومواقع حساسة اخرى بصمّاد 1.

سؤال يطرح لماذا اليمنيون يقومون بهذه العمليات الكبيرة ويستهدفوا فيها مصافي النفط السعودية؟

اليمنيون يعانون من حصار خانق ومطبق وخاصة في موضوع المشتقات النفطية، وهذه العملية هي باكورة من عمليات اعلن عنها الجيش اليمني ولجان المقاومة اليمنية، بانها سوف تستمر حتى كسر الحصار الظالم المفروض على اليمن وعلى الشعب اليمني، والبادئ أظلم.

لكن هذا الامر لم يأت من عبث؟ فالسعودية والامارات وامريكا تمارس حصاراً على اليمنيين وتمنع دخول بواخر المشتقات النفطية، وكلما تريد الباخرة ان تدخل الموانئ اليمنية، السعوديون والامريكيون يتعاطون معها بطريقة وكأنها يتفضلون على الشعب اليمني، علماً ان منع البواخر من الدخول او تأخيرها او أسرها واقتيادها الى موانئ اخرى، فانها تعد جريمة حرب.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6092943

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